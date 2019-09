Guitar Hero: Activision prepara un ritorno della serie?

Guitar Hero potrebbe a breve tornare a fare compagnia nelle serate con gli amici. Almeno questa è la sensazione che si avverte dopo la registrazione di un particolare brevetto da parte di Activision, che farebbe sospettare un ritorno della popolare serie dopo il 2015, anno in cui l’ultimo titolo del franchise ha fatto visita ai giocatori.

Guitar Hero: Activision brevetta una nuova “chitarra”

Il brevetto, come potete vedere dalla foto in calce alla notizia, ritrae quella che sembra essere a tutti gli effetti un nuovo controller per un nuovo rhythm game. La descrizione dell’immagine poi cita a tutti gli effetti un videogioco musicale con suoni prodotti dall’utente e fa proprio riferimento allo strumenti come un vero e proprio pad per giocare. Due indizi non fanno una prova, ma probabilmente qualcosa bolle in pentola per davvero: ora non resta che attendere e vedere se diventerà realtà una volta per tutte oppure no.