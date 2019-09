Fortnite: i B.R.U.T.O. disabilitati e reintrodotti nel giro di un giorno

Fortnite Battaglia Reale sta facendo molto discutere da quando Epic Games ha introdotto i nuovi mech B.R.U.T.O., che come ben sappiamo nonostante il pesante nerf subito continuano a non essere molto apprezzati dai giocatori. Il team di svilupo ha rimosso i veicoli qualche giorno addietro, ma la gioia degli utenti è durata davvero poco.

La loro rimozione era dovuta ad alcuni problemi legati ad un attacco del robot, ma a quanto pare si trattava di qualcosa di facilmente risolvibile. I B.R.U.T.O. sono stati infatti nuovamente abilitati nel giro di ventiquattro ore e sono tornati pienamente funzionanti. Va però ricordato che i mech non sono disponibili all’interno dei match competitivi, almeno fino alla prossima settimana.

The B.R.U.T.E. has been temporarily disabled from all playlists while we resolve an issue caused by its air stomp attack.

We're working to resolve this issue and will provide an update when we have more information.

— Fortnite (@FortniteGame) August 30, 2019