World of Warcraft Classic: un giocatore ha già raggiunto il livello sessanta

World of Warcraft Classic è disponibile su PC da meno di una settimana, ma qualcuno è già riuscito a raggiungere il level cap di questa versione dell’MMORPG di Blizzard, che come in molti sapranno è il livello sessanta. Si tratta però di un utente sconosciuto alla community, diversamente da quanto ci si aspettasse. In molti infatti pensavano che a raggiungere questo traguardo sarebbe stato uno streamer famoso e conosciuto da tutti.

L’utente in questione, tale “JokerdTV”, ha raggiunto il livello sessanta in circa tre giorni, mostrando tutto tramite il suo canale Twitch e raggiungendo un picco di 350.000 spettatori. Dopo aver terminato l’impresa, il giocatore è stato celebrato dagli altri utenti presenti nella città di Stormwind: egli è stato il primo al Mondo a raggiungere il level cap e ovviamente ha ricevuto tributi e acclamazioni. Entrando in qualche particolare, JokerdTV ha utilizzato un mago gnomo e ha affermato di aver dormito tra le sei e le otto ore al giorno, oltre a specificare di non aver condiviso l’account con nessuno, di aver fatto tutto da solo e di non aver usato exploit per tutta la durata della sua impresa.

About The Laying Abuse Accusations: I started using layering to my leveling advantage at level 58, at this point it was in the bad that i was first 60 and i wanted to save 1-1.5 hours. Feel free to check my vods, i streamed all of it, also i didnt have mob taggers.

— JokerdTV (@Jokereed) August 31, 2019