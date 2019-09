Overwatch: la versione Switch verrà pubblicata ad ottobre?

Overwatch per Nintendo Switch sta ricevendo rumor sempre più insistenti. Dopo l’avvistamento dell’accessorio ufficiale del gioco per la console ibrida, ovvero una custodia griffata col titolo di Blizzard, è emerso in rete un documento appartenente ad un retailer che indica non solo l’esistenza di questa versione dell’FPS competitivo, ma anche una data di pubblicazione.

Overwatch: presto l’annuncio ufficiale?

Il documento emerso in rete tramite un leak raccolto sul forum Reddit ci informa che il titolo arriverà su Switch il prossimo 18 ottobre, sempre se l’indiscrezione troverà le giuste conferme. A questo punto è lecito aspettarsi un nuovo Nintendo Direct nel corso del mese di settembre, dove dovrebbe essere annunciato lo sparatutto in prima persona. Come segnalato dal documento in questione, nella stessa giornata sarebbe attesa anche la pubblicazione (multipiattaforma) di Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville.