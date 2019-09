PlayStation 4: Sony ha cancellato numerosi titoli nei mesi scorsi?

PlayStation 4 è in attesa di molti titoli che sono nei pensieri dei fan da diverso tempo, vedi Death Stranding, The Last of Us: Part II, Ghost of Tsushima e NioH 2. Chi stava aspettando il Tokyo Game Show 2019 e una nuova conferenza di Sony Interactive Entertainment però è rimasto molto deluso dopo aver appreso che il publisher non terrà quest’anno la sua consueta conferenza pre-show, cosa diventata abitudine per l’azienda giapponese nel 2019. Forse però è emerso il vero motivo di tutti ciò!

PlayStation 4: rumor o realtà?

Il giornalista Brian Crecente è intervenuto tramite Twitter, diffondendo un’indiscrezione nata da informazioni in suo possesso. Sony non ha tenuto conferenze quest’anno perché cancellando molti titoli in sviluppo, si è ritrovata senza molto da mostrare e avrebbe optato alla rinuncia di molte conferenza stampa. Lo stesso Crescente però ha parlato di “sentito dire” e dunque, non possiamo dare per scontate le sue parole. Se ciò fosse vero, i titoli cancellati potrebbero in realtà essere stati posticipati in attesa dell’arrivo della console di prossima generazione della società. Intanto però, di vero c’è che Sony non terrà il suo briefing alla fiera giapponese.

I've heard it's because they mothballed a number of games awhile back, so they don't have much to show. — Brian "Seeking New Opportunities" Crecente (@crecenteb) August 30, 2019