Joker: Henry Cavill non vede l’ora di vedere il lungometraggio

Joker è il nuovo film di Todd Phillips (qui trovate uno dei trailer) che è stato presentato di recente al Festival del Cinema di Venezia, ottenendo molti giudizi positivi dalla critica e 8 minuti di standing ovation dopo la prima proiezione. Un lungometraggio che riscrive, in chiave del tutto innovativa, le origini di uno dei villain più noti del mondo dei comics, interpretato per l’occasione dall’istrionico Joaquin Phoenix.

Joker: un fan di tutto rispetto

Qualche ora fa, Jim Lee, noto autore di fumetti che ha lavorato in passato con Marvel e attualmente sotto l’ala DC Comics, ha descritto la pellicola tramite un post Instagram. Nel testo in questione si sottolinea la particolarità della rilettura del personaggio e la performance strabiliante di Phoenix, perfetto per il ruolo assegnato. E indovinate un po’ chi ha commentato entusiasta? Il celebre Henry Cavill, il volto di Superman del DCEU, che ha dichiarato di non vedere l’ora di vedere l’opera. Anche voi siete dello stesso umore della star? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.