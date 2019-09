J.J. Abrams si rivolge ai fan più esigenti e irascibili

J.J. Abrams, regista, produttore e sceneggiatore britannico, è tra i fautori della nuova trilogia di Star Wars, ripartita con Episodio VII: Il Risveglio della Forza e che si sta avviando alla conclusione con il nono capitolo, diretto da lui in persona (qui trovate l’ultimo filmato del film).

J.J. Abrams risponde alle critiche

L’artista, in occasione di un’intervista per Marvelous TV, tenuta durante il D23 Expo, ha parlato direttamente agli appassionati della saga più critici nei confronti degli ultimi lungometraggi. L’uomo ha detto che è grato che ci siano persone così, perché è una buona cosa lavorare per fan che ci tengono così tanto. Ha poi aggiunto che, nonostante sia impossibile accontentare tutti, bisogna valutare ogni consiglio ed opinione attentamente, per fare il meglio che si può.