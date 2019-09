Kevin Hart è rimasto coinvolto in un brutto incidente

Kevin Hart è un attore e comico statunitense che abbiamo visto recentemente in Fast & Furious – Hobbs e Shaw (qui trovate la nostra recensione) e nel nuovo lungometraggio di Jumanji, in compagnia di Jack Black, Dwayne Johnson, Karen Gillan e Nick Jonas. Da poco tempo siamo purtroppo venuti a conoscenza di una brutta notizia che lo riguarda…

Kevin Hart vittima di uno schianto in auto

Come ripreso da CinemaBlend, l’interprete, all’una di notte di domenica, è rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla Mulholland Drive di Los Angeles. Il divo, che non era alla guida al momento dell’impatto, era tra i passeggeri della sua macchina, che è andata a sbattere contro un guard rail. Le poche informazioni diffuse hanno riportato che Hart ha subito gravi lesioni alla schiena e non si hanno altri dettagli in merito. In attesa di ulteriori news, auguriamo alla star una pronta guarigione.