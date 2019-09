Il Re Leone è ancora al primo posto nel box office italiano del fine-settimana

Il Re Leone (qui trovate la nostra recensione del film) rappresenta uno dei più grandi successi della Disney, essendo attualmente al settimo posto tra i migliori incassi della storia del cinema. Il lungometraggio in live action ripropone la trama, i personaggi e le canzoni del classico cartone animato, uscito per la prima volta nelle sale nel 1994.

Il Re Leone: trionfa ancora nel nostro paese

Come riportato da ComingSoon.it, anche in Italia, l’opera è un successo senza precedenti: dopo qualche settimana dall’arrivo, la pellicola continua ad essere prima in classifica al botteghino del weekend, con 6.357.000 euro, sfiorando un incasso totale di quasi 30 milioni di € che gli consentirebbero di superare il record stagionale di Endgame. Al secondo posto troviamo Attacco al Potere 3, con 1.165.000, mentre a chiusura del podio vi è Hobbs & Shaw, che ha portato a casa, nel fine-settimana, altri 314.000 €.