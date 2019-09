Intervista al presidente di Intellivision: “Con Amico stiamo riprendendo da dove la Wii ha lasciato 13 anni fa”

In esclusiva per GamesVillage abbiamo avuto il piacere di incontrare nientemeno che il presidente di Intellivision Entertainment Europe, Hans Ippisch, che abbiamo incontrato in Italia per porgli alcune domande sul futuro dell’azienda: dalla console ai progetti futuri di Intellivision, le curiosità che ci ha svelato Ippisch sono tutte legate all’atteso Intellivision Amico, e agli obiettivi futuri della società.

Il presidente di Intellivision Entertainment Europe sulla filosofia di Amico e sul mercato italiano

Hans, benvenuto nel salotto virtuale di GamesVillage! Ti vogliamo innanzitutto ringraziare della disponibilità nel creare questa linea diretta con il pubblico italiano.

Grazie a voi dell’interesse mostrato verso Intellivision.

Prima di ogni cosa, come può descrivere l’approccio di Intellivision al videogioco?

Affrontiamo la realtà: i giocatori sono dispersi un po ovunque a giocare videogiochi: 3 miliardi di giocatori al giorno lo fanno guardando i loro cellulari. Intellivision Entertainment intende usare la tecnologia per riportare famigliari e amici, di qualsiasi livello di esperienza, a giocare insieme nei loro salotti.

Amico è indirizzato ai più giovani, alle famiglie o ad altre categorie di videogiocatori?

Noi ci indirizziamo a tutte le categorie: bambini, adulti, core gamer e casual gamer, con ogni livello di abilità! Ogni gioco sarà immediato da utilizzare per chiunque. Non ci saranno manuali da studiare. Anche chi gioca per la prima volta nella sua vita non avrà difficoltà ad usare Amico. I core gamer, inoltre, potranno divertirsi sfidando giochi come Moon Patrol.

Cosa volete realizzare quando affermate che i genitori vorranno unirsi ai loro figli durante una sessione di gioco, per un’esperienza “famigliare”?

I famigliari considerano la tecnologia in maniera negativa, a volte. Intellivision Entertainment usa questa tecnologia per riunire genitori e figli e divertirsi insieme; una volta questo era normale. Grazie al nostro Karma Game Engine, il divertimento sarà garantito – qualsiasi sia il livello di abilità del giocatore – e se avete meno esperienza verrete favoriti durante il gioco nei confronti del giocatore esperto.

Siamo veramente felici di vedere un’azienda che finalmente si schiera contro l’approccio delle microtransazioni e dei DLC. Il motivo che vi ha spinti è romantico o giustificato anche dal punto di vista del business?

Ci sono diversi aspetti che hanno allontanato milioni di giocatori dal videogioco. Devi ascoltare cosa hanno da dire queste persone e capirai in fretta quel è il problema con queste forzature. Noi vogliamo porre fine a questo approccio, vogliamo che la gente ritorni a giocare e divertirsi senza preoccupazione per azioni violente o predatorie: non ci saranno microtransazioni, DLC, abbonamenti o pubblicità su Amico. Amico sarà un “amico” della vostra famiglia.

Perché vi focalizzate sui giochi 2D?

La questione non è 2D o 3D. Molti dei nostri giochi hanno un fantastico motore 3D, come si evince anche dal trailer mostrato a gamescom, ma il nostro focus è tutto per la giocabilità. Un mondo 3D complesso con una libertà totale di movimento che gira tutto intorno al giocatore risulta difficile da gestire alla prima partita. Per questo motivo vedrete sì un’eccellente grafica 3D nei nostri giochi, ma non dei free roaming tridimensionali.

Perché non siete orientati verso il multigiocatore online? c’è un motivo tecnico o è dovuto a un approccio tradizionale che predilige una esperienza di gioco pre-costituita e adatta al single player?

La risposta è molto semplice: non ci sono ragioni tecniche. Noi vogliamo semplicemente che le persone usino il loro tempo divertendosi insieme, sedute una accanto all’altra nel salotto. Non vogliamo vedere giocatori di Amico seduti da soli nelle stanze e non vogliamo che Amico divida le persone e le famiglie. Supporteremo sicuramente delle feature come il ranking system, di questo riveleremo qualcosa nei prossimi mesi.

State puntando al mercato di Nintendo o a una nuova nicchia? Molte persone hanno iniziato a confrontare Amico con la Wii.

Stiamo rendendo i giochi di nuovo semplici, in modo che ognuno possa sperimentare l’ebrezza del gioco. Quindi in definitiva sì, con Amico stiamo riprendendo da dove la Wii ha lasciato 13 anni fa.

Cosa differenzia l’esperienza di una sessione su Amico da quella su PlayStation 4 o Xbox One?

Sono convinto che nella nostra libreria di giochi esclusivi ci saranno molti titoli che i possessori di un’altra console vorranno giocare. I nostri giochi forniscono un grande ritorno di valore, avendo un prezzo accessibile a ogni cliente. I nostri giochi, infatti, costeranno fra i 2,99 e i 9,99 euro.

So che siete molto riservati in merito ai titoli in fase di sviluppo, ma devo chiedere una cosa cruciale per i potenziali acquirenti italiani: ci sarà presto un gioco di calcio?

Siamo consapevoli che il calcio sia lo sport più popolare al mondo, quindi anche se non abbiano alcun annuncio ufficiale da fare al momento – ad eccezione di Earthworm Jim – potete essere sicuri che non ignoriamo questo fatto.

Come pianificate di distribuire la console, in particolare in Italia?

L’Italia è uno dei mercati più importanti in Europa e sappiamo bene che alcuni dei maggiori fan del primo Mattel Intellivision vivono in questa bellissima nazione, infatti sto trascorrendo le mie vacanze appunto qui in Italia! Non vi deluderemo: faremo in modo che Amico sia disponibile in tutti i vostri negozi preferi in Italia, dal Brennero fino a Catania.

Per tutti i fan di Intellivision che vogliono approfondire e hanno domande da rivolgere a IE, commentate l’articolo e noi faremo in modo di far giungere i vostri pensieri direttamente al presidente!

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games.