Astral Chain Video Recensione

Astral Chain è un titolo imperdibile per i possessori di Nintendo Switch, una produzione che è meglio provare (e poi eventualmente abbandonare) che non provare affatto. Ma è difficile trovare un vero motivo per abbandonarla, se il genere action rientra nei vostri gusti, o magari anche un pizzico di RPG o di adventure fine a se stesso. La produzione ha tutto: una trama interessante, personaggi carismatici, sistema di combattimento raffinato, complesso e appagante, meccaniche innovative, comparto tecnico di alto livello, direzione artistica convincente, persino la modalità multigiocatore in locale. Non usiamo la parola “capolavoro”, perché ormai nel postmoderno quest’ultima è stata inflazionata da troppi articolisti, nel 99% dei casi a sproposito. Ma, nell’ambito di questo specifico genere, è difficile immaginare un titolo che possa combattere ad armi pari contro Astral Chain. Forse solo dei veri e propri mastodonti del passato più recente, e cioè Bayonetta e NieR: Automata. Ma più probabilmente, invece di combattere farebbero amicizia.