Nintendo Switch Lite: Il nuovo trailer ne ricorda l’uscita

Come ben sappiamo, Nintendo Switch Lite, versione alternativa per Nintendo Switch, pensata unicamente per essere portatile, arriverà nei negozi a partire dalla giornata del 20 ottobre al prezzo di €219,99. Proprio per cogliere l’occasione, Nintendo ha pubblicato un trailer incentrato sulla console, ricordandone l’uscita oramai prossima.

Nintendo Switch Lite: diamo nuocamente un’occhiata alle caratteristiche principali della console

La console vanterà di uno schermo a 5.6 pollici e presenterà un’autonomia migliorata, grazie anche all’ottimizzazione del SoC. Inoltre, l’utente che deciderà di acquistare la macchina potrà scegliere le tre diverse colorazioni: grigio, giallo e turchese. Per concludere, la clip video mostra come si comporta la macchina con i maggiori titoli first party, tra cui Mario Kart 8 Deluxe Edition, Super Mario Odyssey, The Legend Of Zelda Breath of The Wild e tanti altri.

