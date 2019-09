Catherine Full Body Video Recensione

Catherine Full Body, ecco la nostra video recensione. Per tutte le altre review, vi invitiamo a consultare la nostra sezione dedicata. Ecco un piccolo estratto:

Catherine Full Body è senza dubbio un gradito ritorno di un titolo che nel 2011 non ha avuto molta fortuna sul mercato e si spera che con questa riedizione possa far breccia nel cuore di più appassionati. Rimane comunque un compito difficile poiché trattasi di un prodotto pur sempre di nicchia, ma vogliamo confidare nella sorte e soprattutto nel periodo più roseo di Atlus, considerando il successo di Persona 5 anche dalle nostre parti. Il titolo affronta temi maturi e profondi non di certo all’ordine del giorno, sebbene non si prenda mai troppo sul serio visto il contesto un po’ folle e a tratti macabro. Una remastered che dal punto di vista tecnico non osa fare molto più di un leggero ammodernamento, complice anche lo stile artistico del titolo non invecchiato di una virgola. Dove però Full Body sa il fatto suo è nell’introduzione delle novità e dei lievi miglioramenti che abbiamo potuto ammirare in sede di recensione, i quali vanno ad arricchire un’esperienza già di per sé validissima, rendendola ancora più bella e variegata, imperdibile pure per i veterani che hanno avuto già modo di apprezzare l’opera originale.