Man of Medan: guida ai collezionabili

Amici di GamesVillage, bentornati con le nostre consuete guide proposte sui titoli di spicco in arrivo nel corso dell’anno. Dopo avervi spiegato come sbloccare tutti i poteri di Control e avervi mostrato come ottenere ogni singolo trofeo del gioco, quest’oggi tocca a Man of Medan, il primo dei racconti ideati e partoriti da Supermassive Games che andranno a comporre la “The Dark Pictures Antology“, una raccolta di titoli che si susseguiranno nel corso del tempo. Per l’occasione vogliamo supportarvi nell’ottenimento di tutti i collezionabili del gioco, i quali saranno fondamentali per accaparrarsi preziosi obiettivi e completare la produzione al 100%. Senza ulteriori perdite di tempo, immergiamoci subito nella produzione.

Man of Medan: dove scovare ogni collezionabile

In totale, Man of Medan sarà caratterizzato da 63 collezionabili, suddivisi in 50 segreti e 13 immagini, le quali saranno 6 con la cornice nera, 6 con la cornice bianca e 1 d’orata. Essi non risulteranno particolarmente complessi da trovare, ma richiederanno sicuramente grande attenzione: ecco perché interveniamo noi! Alcuni collezionabili saranno presenti soltanto nella condivisione della storia con un altro player, pertanto prestate particolare attenzione al video che vi lasciamo per capire nel dettaglio dove scovarli tutti. Speriamo vivamente di esservi stati d’aiuto, e vi invitiamo a rimanere collegati con noi per ulteriori contenuti in merito.