Classifica italiana: in testa ancora GTA V

La scorsa settimana era in testa, questa settimana ancora. GTA V continua ad essere uno dei titoli più acquistati in Italia e, nonostante i suoi 6 anni di età, è ancora in vetta per i titoli più venduti nella penisola italica.

GTA V: passano gli anni, ma…

A completare il podio, un altra garanzia qui in Italia, FIFA 19, e Crash Team Racing Nito-Fueled. Medaglia di legno per un’altra accoppiata immortale; Minecraft nelle versioni PS4 e Switch. Questa la classifica completa: