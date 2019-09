Kingdom Hearts III: la settimana prossima arriva il nuovo trailer del DLC Re Mind

Square Enix ha fatto un annuncio, sui suoi canali social, che farà contenti i giocatori di Kingdom Hearts III. La prossima settimana, lunedì 9 settembre alle ore 17, verrà pubblicato un nuovo trailer del DLC a pagamento Re: Mind.

Kingdom Hearts III: cosa verrà mostrato la settimana prossima?

Con il nuovo contenuto eravamo rimasti al trailer dell’E3. Vedremo cosa verrà mostrato nel filmato, e se si saprà la data precisa d’uscita (per ora ferma ad un più vago prossimo inverno). Noi vi lasciamo al tweet qui sotto, aggiungendo che, per il Labor Day (la festa dei lavoratori in USA), sul profilo del gioco è stato pubblicato un breve video per chi torna a scuola questa settimana.