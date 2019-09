Fortnite: in arrivo la Zapper Trap nella Battaglia Reale?

Fortnite Battaglia Reale potrebbe ricevere nel corso dei prossimi update, magari proprio nel prossimo aggiornamento, un nuovo item. Come anticipato dai dataminer, l’oggetto in questione dovrebbe essere la “Zapper Trapp”, una nuova trappola di rarità epica che ricorda molto quella vista nella Stagione 1, poi rimossa da Epic Games.

In attesa delle dovute conferme da parte del team di sviluppo, secondo alcune ipotesi la trappola potrebbe non essere predisposta per fare danni ai giocatori, ma una volta attivala potrebbe “limitarsi” a paralizzare le vittime per alcuni secondi, che sarebbero esposte al fuoco nemico senza possibilità di difendersi. Sempre secondo le speculazioni, la trappola dovrebbe essere posizionabile su pavimenti, pareti e tetti. Di seguito un’immagine che mostra la sua icona e la sua forma.

according to the current files The Zapper Trap will be Epic Rarity and can be placed on Floors, Walls and Roofs.

Also it mentions that it can be placed on enemy buildings…. interesting but we cant be sure till the item actually has been released.

The Max Stack size is 4 pic.twitter.com/oTKjdiKz5c

