Ori and The Blind Forest Definitive Edition: ecco il prezzo su Switch

Ori and The Blind Forest Definitive Edition giungerà su Nintendo Switch a partire dal prossimo 27 settembre, con tanto di pubblicazione che avverrà ad opera di Microsoft. Il gioco di Moon Studios ha finalmente un suo prezzo ufficiale sulla console, che sarà ovviamente budget e accessibile per tutte le tasche.

Il titolo indie, che vi ricordiamo sarà acquistabile soltanto tramite il Nintendo eShop, verrà proposto a 19.99 dollari, come indicato tramite il tweet diffuso dallo studio qualche giorno fa. Ovviamente, presso i nostri lidi il costo del gioco verrà convertito in 19.99 euro. Lo trovate un prezzo giusto? Diteci la vostra!

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games

It’s a long weekend here in the States, but It’s not long until you get some #OriAndTheBlindForest news! Ori and The Blind Forest: Definitive Edition will be $19.99 USD for #NintendoSwitch! pic.twitter.com/xTp6aObOXu

— Ori the Game (@OriTheGame) August 31, 2019