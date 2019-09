Call of Duty Modern Warfare non avrà la modalità battle royale

Call of Duty Modern Warfare differirà dal suo predecessore (in termini di sviluppo) Black Ops 4 per l’assenza di una modalità Battaglia Reale. Come in molti ben sapranno, Treyarch ha introdotto nel sul FPS la modalità “Blackout”, una vera e propria battle royale, modalità non presa in considerazione invece da Infinity Ward.

Call of Duty Modern Warfare: non c’è spazio per la Battaglia Reale

Alcuni componenti del team di sviluppo hanno infatti affermato che nonostante Infinity Ward adori il genere battle royale, tale modalità non è stata minimamente presa in considerazione per lo sparatutto in prima persona attualmente in sviluppo.

“Campagna, multiplayer, Spec Ops… la battle royale non entra nella scatola! Quante cose volete?!”

Vi ricordiamo che il titolo verrà pubblicato il 25 ottobre 2019 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC.

