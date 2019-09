Star Wars: Anthony Daniels ha descritto l’ultimo giorno di riprese de L’Ascesa di Skywalker

Star Wars è una delle saghe più in voga del momento, soprattutto per le aspettative che si stanno generando riguardo il tanto atteso nono capitolo, L’Ascesa di Skywalker, che si è presentato recentemente con uno special look molto particolare. Ma cosa realmente significa partecipare un progetto del genere?

Star Wars: la fine di un viaggio

A rispondere è Anthony Daniels, storico interprete di C-3P0 fin dai primi capitoli del franchise, che in un’intervista riportata da CinemaBlend, ha parlato del suo ultimo giorno sul set. L’attore ha riferito che prima della sequenza finale, J.J. Abrams ha parlato a tutta la crew, spendendo buone parole per tutti, mentre, per quanto riguarda la scena conclusiva in sé, l’artista era presente solo fisicamente e non ha detto nemmeno una parola, ma si è sentito orgoglioso di aver fatto parte della pellicola e di un lungometraggio così imponente.