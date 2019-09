Harry Potter: la saga letteraria è stata bandita in una scuola cattolica americana

Harry Potter è una delle saghe letterarie fantasy più note degli ultimi vent’anni, portando ad un successo strabiliante J.K. Rowling, che ha recentemente partecipato alla sceneggiatura del nuovo capitolo di Animali Fantastici, spin-off del franchise (qui potete leggere la nostra recensione). Una storia di maghi, creature e sortilegi che, a quanto pare, sta dando alcuni problemi negli USA.

Harry Potter: i sette libri vietati

La testata The Independent, infatti, ha riportato la notizia che, in una scuola Cattolica del Tennessee, tutti i romanzi del maghetto occhialuto sono stati banditi dalla libreria. Il motivo? Secondo il Reverendo dell’Istituto, Dan Reehill, che si è fatto promotore dell’azione, gli incantesimi e le maledizioni contenute nelle pagine sono effettivamente reali e hanno il potere di evocare spiriti maligni. Assurdo, non trovate?