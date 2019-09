Fast & Furious 9: Charlize Theron annuncia ufficialmente la sua presenza nel film

Fast & Furious 9 è attualmente in fase di realizzazione, mentre è stata confermata la presenza di Michael Rooker nel cast, che abbiamo visto di recente in Guardiani della Galassia, nel ruolo di Yondu. Nel lungometraggio ci saranno anche altri personaggi già noti della saga e anche un ritorno interessante…

Fast & Furious 9: vedremo anche Cipher

L’attrice Charlize Theron, sul proprio account Instagram, ha infatti confermato, tramite due immagini, che sarà presente anche nel nono capitolo del franchise, nei panni nuovamente di Cipher. Le foto in questione mostrano il look della figura e il set stesso, con scritto il nome del personaggio. In attesa di ulteriori informazioni sul prodotto, vi lasciamo al post, che trovate qui sotto.