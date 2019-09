PlayStation Plus: disponibili i titoli di settembre 2019

Dopo aver ufficialmente annunciato i nuovi titoli per il PlayStation Plus del mese di settembre, sullo store di PlayStation 4 sono finalmente disponibili quest’ultimi, dando la possibilità ai giocatori in possesso dell’abbonamento lanciato da Sony di scaricarli senza costi aggiuntivi.

PlayStation Plus: rimossi i giochi del precedente mese

Inoltre, vi ricordiamo che, in seguito all’aggiornamento del catalogo relativi ai giochi del mese dedicato al PlayStation Plus, ora non sono più scaricabili i giochi del mese precedente. Quindi, gli utenti potranno effettuare il download di Batman Arkham Night e Darksiders 3. Voi scaricherete i giochi in questione? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti.

