PlayStation Now: ecco i 10 titoli che si aggiungono da oggi

Da oggi 3 settembre, 10 nuovi giochi si vanno ad aggiungere al PlayStation Now, servizio online di PlayStation 4, con gli oltre 600 titoli giocabili in streaming anche su PC. PlayStation Italia ha da poco rilasciato il trailer che mostra alcuni di questi giochi, in cui spiccano Little Big Planet 3 e Gravity Rush 2.

PlayStation Now: ecco i titoli di settembre

Questa la lista completa dei 10 titoli:

De Blob

Farming Simulator 19

Gravity Rush 2

LittleBigPlanet 3

MudRunner

Red Faction Guerilla Re-MARS-tered

RIDE 3

The Surge

Titan Quest

Vampyr

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che da oggi sono disponibili anche i giochi di settembre del PlayStation Plus.