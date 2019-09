Planet Zoo: ecco un nuovo corposo filmato di gameplay

Come da promesse, Frontier è andato online con una diretta streaming, per mostrare alcune caratteristiche di Planet Zoo. Con la Lead Community manager Bo De Vries, la Community Manager Chanté Goodman, la Senior Artist Liesa Bauwens, e la QA Tester Samantha Marsh sono state mostrate dettagliate fasi di gamepaly, con il bioma della Savana, il tema del subcontinente indiano e nuovi animali, come il Tapiro di Baird.

Planet Zoo: il gestionale in arrivo a novembre

Ricordiamo che chi preordina il titolo avrà accesso alla beta dal 24 settembre all’8 ottobre, mentre l’uscita del gestionale è prevista, su PC (Steam), per il 5 novembre. Dalla gamescom era stato pubblicato proprio il trailer del pre-order. Noi vi lasciamo al filmato qui sotto.