Annunciata qualche giorno fa, da oggi è disponibile, su PlayStation 4 e Xbox One, la demo di Code Vein. Per l’occasione, Bandai Namco ha deciso di pubblicare anche un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Code Vein: da oggi la demo su console

Il souls like, in arrivo il 27 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, aveva ricevuto pochi giorni fa anche un live action trailer. Oltretutto, se volete, vi consigliamo di dare una letta del nostro provato dalla gamescom.