Warriors Orochi 4 Ultimate: confermato Ryu Hayabusa di Ninja Gaiden

Koei Tecmo e Omega Force hanno rivelato nuove informazioni per Warriors Orochi 4 Ultimate, titolo che arriverà sugli scaffali dei negozi a partire da febbraio 2020 per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Secondo quanto è stato annunciato da entrambe le compagnie, nella produzione sarà presente Ryu Hayabusa, protagonista principale di Ninja Gaiden.

Di seguito, vi riportiamo la descrizione ufficiale del character in questione:

Dalle sue leggendarie missioni Ninja Gaiden ai suoi pugni fulminei e calci nel franchise Dead or Alive, Ryu Hayabusa è senza dubbio una vera icona di Koei Tecmo. Ecco perché i produttori di Warriors Orochi 4 Ultimate sono orgogliosi di annunciare l’inclusione di Hayabusa nel nostro prossimo gioco, mentre ritorna alla serie Warriors Orochi dopo una pausa di cinque anni per unirsi a più di 170 personaggi giocabili, tra cui altri come Giovanna d’Arco e la dea Gaia, in un’esperienza d’azione 1vs1000.

L’ultimo episodio della serie killer crossover di Koei Tecmo presenta personaggi di Dynasty Warriors, Samurai Warriors e gli dei della storia antica (tra cui Zeus e Ares) che si uniscono in una lotta a tutto campo contro sciami di nemici che cercano la verità sul perché si sono riuniti per combattere in questo nuovo mondo misterioso. Tutte le nuove storie (e anche un nuovo finale) saranno esplorate in Warriors Orochi 4 Ultimate dove i giocatori scopriranno perché Zeus ha formato la sua coalizione contro Odino e il vero scopo di Loki. Attraverso la nuova narrazione e le storie secondarie, i giocatori scopriranno una miriade di nuove fantastiche abilità magiche e tesori sacri per illuminare ogni livello, mentre i più grandi guerrieri della storia assumono sciame dopo sciame di nemici impavidi.

L’aggiunta di Ryu Hayabusa aiuterà a influenzare l’equilibrio del potere nella direzione degli eroi?