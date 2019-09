Gran Turismo Sport: al via la GT Sport e-Cup by Mercedes-Benz

Gran Turismo Sport ha ricevuto un nuovo torneo italiano organizzato dalla divisione nostrana di Sony Interactive Entertainment e da ESL Italia. Si tratta del GT Sport e-Cup by Mercedes-Benz, che prenderà il via oggi, mercoledì 4 settembre dalle 19:00, per concludersi alle 23:59 di sabato 28 settembre 2019. La competizione sarà composta da due fasi.

Gran Turismo Sport: ci si può qualificare online

l torneo è articolato in una prima fase di qualificazioni online e in una finale conclusiva, in programma in occasione della Milan Games Week 2019 (Fiera di Milano Rho). Gli appassionati di GT Sport potranno partecipare gratuitamente, sfidandosi per le qualificazioni: solo chi supererà questa prima fase potrà prendere parte alla Finalissima e ambire al montepremi di oltre 10 mila euro[1].

FASE 1 – QUALIFICAZIONI

Le qualificazioni prevedono tre modalità: la One Day Cup, una serie di competizioni online che si terranno il 4, il 15 e il 22 settembre, sul sito PlayStation Tournaments by ESL: https://play.eslgaming.com/italy/playstation-tournament. Per partecipare sarà necessario aver creato un account “ESL ID”. Al termine di ciascuna CUP, i sei partecipanti che avranno realizzato il tempo migliore avranno la possibilità di prendere parte all’evento finale.

Sono inoltre previsti due eventi di qualificazione live: il primo in concomitanza con il Gran Premio di Italia di Formula 1 di Monza, durante il quale gli aspiranti partecipanti potranno competere, dal 6 all’8 settembre, per conquistare la finale gareggiando presso il Mercedes-Benz Village di Milano e il Last Chance Qualifier il 27 settembre durante la Milan Games Week 2019. I quattro giocatori più veloci della gara di Milano e i primi due giocatori classificati ai Last Chance Qualifier staccheranno il biglietto per l’accesso diretto all’evento finale dal vivo.

FASE 2 – LA FINALISSIMA

Alla Finalissima, in programma il 28 settembre negli spazi della Milan Games Week 2019, prenderanno parte i 12 giocatori che avranno conquistato i tempi migliori nelle diverse gare di qualificazione: sei provenienti dalla One Day Cup, quattro dal GP di Monza e due dal Last Chance Qualifier. I tre partecipanti che riusciranno a posizionarsi al primo, secondo e terzo posto del podio avranno diritto ad un premio finale.

