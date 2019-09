Assassin’s Creed IV Black Flag e Rogue in arrivo su Switch?

Assassin’s Creed IV Black Flag e Rogue Remastered potrebbero essere in procinto di arrivare su Nintendo Switch. Come emerso tramite il forum Resetera, un rivenditore greco, tale The Console Club, ha infatti aggiunto al suo listino entrambi i titoli in versione Switch, che però arriverebbero in un solo ed unica collection in edizione rimasterizzata.

Assassin’s Creed IV Black Flag e Rogue verranno annunciati stanotte?

Come ben sappiamo, nella giornata di ieri è stato annunciato un nuovo Nintendo Direct che sicuramente includerà gli annunci di nuovi giochi destinati alla console ibrida. Oltre ai due capitoli della serie di Ubisoft, anche Overwatch ha ricevuto diversi rumor e potrebbe giungere su Switch quanto prima (si parla di ottobre). Non resta che attendere ancora un po’ per capire se queste indiscrezioni troveranno le giuste conferme.