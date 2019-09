Uplay Plus: segnalati problemi al lancio per la piattaforma di Ubisoft

Uplay Plus, la nuova piattaforma di gaming di Ubisoft disponibile su PC, ha finalmente fatto il suo debutto. A quanto pare però non tutto è filato liscio e infatti, molti utenti hanno segnalato diversi problemi e diversi disservizi, che sono stati messi sotto gli occhi del supporto della società francese, che ha subito risposto alle segnalazioni tramite Twitter.

Uplay Plus: i problemi noti

Alcuni giocatori hanno segnalato la presenza di alcuni link interni che non aprono alcuna altra pagina (404 page), mentre altri hanno fatto notare che nonostante il periodo di prova gratuita, i 14.99 euro dell’abbonamento mensile gli sono stati comunque scalati dal portafoglio online. Inoltre, degli utenti hanno notato che alcuni titoli presenti nel catalogo di lancio non possono essere acquistati perché non presenti nell’elenco. Insomma, Ubisoft dovrà già lavorare duramente per portare la situazione alla normalità.

Hey thanks for the report. Our teams are investigating this with priority. Apologies for the inconvenience caused. – Gumdrops — Ubisoft Support (@UbisoftSupport) September 3, 2019

Hey thanks for the report! Our site is under heavy load at the moment, our team is looking in to it but I'd recommend trying again shortly. Apologies for the inconvenience. – Gumdrops — Ubisoft Support (@UbisoftSupport) September 3, 2019