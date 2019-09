Death Stranding: Kojima vuole organizzare un evento per il lancio?

Death Stranding è atteso il prossimo 8 novembre su PlayStation 4. Si tratta del primo titolo di Hideo Kojima dopo la rottura con Konami, ma soprattutto di una grossa pubblicazione di Sony Interactive Entertainment. Con queste premesse il lancio della nuova IP non può avvenire in maniera semplice e forse, potrebbe esserci in serbo qualche sorpresa da parte del maestro giapponese.

Il capo di Kojima Productions ha mostrato tutta la sua nostalgia per gli eventi pre-lancio in un suo recente tweet, specificando che l’ultimo che ha organizzato si è tenuto nel lontano 2010 con l’uscita di Metal Gear Solid: Peace Walker, mentre nella foto proposta possiamo vederlo ricordare la ricorrenza della pubblicazione di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, scattatta in occasione della sua entrata in un negozio in occasione del day-one. Basterà questo per spingere il buon Kojima a fare qualcosa di speciale in vista del lancio del suo nuovo capolavoro?

4years ago of today was the release day of MGSV. This photo was when I sneaked into the store. It’ll be the 1st time in 4years when DS is released on 11/8. I’d like to do the launch event 1st time in 9years if poss even thou doing events is passé. The last one was in 2010 for PW. pic.twitter.com/BGWuJTWWLm

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) September 1, 2019