Watchmen: rivelata ufficialmente la data di rilascio dello show

Watchmen, il nuovo show HBO, considerando il successo della graphic novel omonima di Alan Moore e del film ispirato all’opera fumettistica, è forse una delle serie più interessanti di questo 2019, che ci ha regalato tantissime sorprese sul piccolo schermo. E non saranno certo le affermazioni negative in merito al prodotto da parte di Moore a fermarci, anzi.

Watchmen: quando arriverà

Qualche ora fa, tramite un’immagine ripresa da Vital Thrills, siamo venuti a conoscenza della data ufficiale di arrivo della realizzazione, che debutterà il 20 ottobre sul canale via cavo americano. In Italia Watchmen arriverà su Sky Atlantic e probabilmente sarà disponibile in contemporanea con gli USA, ma con i sottotitoli, come accaduto con Game of Thrones, mentre gli episodi nella nostra lingua venivano caricati il giorno dopo.