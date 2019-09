Maleficent 2: ecco i nuovi character poster

Maleficent 2 – Signora del male (qui potete visualizzare il trailer), film diretto da Joachim Rønning (Bandidas, Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar) e scritto da Linda Woolverton, Micah Fitzeman-Blue e Noah Harpster, continuerà a raccontare la storia della malvagia strega, antagonista de La bella addormentata, che ha fatto la sua prima comparsa nel 1959.

Disney stessa, sul proprio profilo Twitter, ha pubblicato alcuni poster che raffigurano i personaggi della pellicola. Le new entries più interessanti sono la Regina Ingrith (interpretata da Michelle Pleiffer) e due figure interpretate da Chiwetel Ejiofor e Ed Skrein. In attesa di ulteriori informazioni sull’opera, vi lasciamo alle foto, che trovate in calce all’articolo.

Meet some of the new and returning faces in Disney’s #Maleficent: Mistress of Evil. See the film in theaters October 18. pic.twitter.com/7S0O3PSiTx

— Disney (@Disney) September 3, 2019