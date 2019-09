Netflix non cambierà la strategia di pubblicazione degli episodi

Netflix si è sempre caratterizzata per una strategia di rilascio delle puntate delle serie piuttosto chiara: tutti gli episodi disponibili fin dal primo giorno di arrivo. Qualche ora fa, dei rumors avevano ipotizzato che la piattaforma streaming avesse intenzione di cambiare nuovamente metodologia, tornando ad un episodio a settimana, ma è arrivata puntualmente la smentita da parte del device.

Netflix non muta le sue abitudini

È stata l’azienda stessa ad eliminare ogni dubbio: come riportato da ComicBook, Netflix ha scritto su Twitter una semplice frase: “we’re not changing”, facendo capire in maniera più palese le intenzioni di conservare il proprio stile, anche se alcuni prodotti avranno una pubblicazione differente. Se ciò rimarrà effettivamente così, sarà interessante vedere se il pubblico apprezzerà più il nostalgico approccio di Disney Plus, che ha già dichiarato di caricare settimanalmente.