Criminal: ecco il trailer della serie Netflix

Netflix ha da poco pubblicato il trailer di una serie, Criminal, che fa dello scontro psicologico tra il detective e il sospettato il proprio punto di forza. Dodici crimini unici, in 4 diversi paesi (Regno Unito, Francia, Spagna e Germania) in cui il filo conduttore sarà proprio la stanza degli interrogatori. Stesso impianto narrativo, ma con storia e personaggi diversi. Girato in ogni paese con la propria lungua.

Criminal: in arrivo il 20 settembre

Tra gli attori presenti, spicca sicuramente David Tennant (Decimo dottore in Doctor Who e ispettore Alec Hardy in Broadchurch). E si vede, anche nel filmato, l’investigatore Clausen di Dark (Sylvester Groth). I 12 episodi arriveranno su Netflix il 20 settembre.