Cyberpunk 2077 avrà il multiplayer, confermati i DLC gratuiti

Annunciato direttamente da CD Projekt Red, veniamo a conoscenza di numerose informazioni su Cyberpunk 2077, titolo che arriverà dal 16 aprile 2020 su PC, Xbox One e PlayStation 4. La studio polacco ha fatto sapere che sono attualmente al lavoro sul comparto multiplayer della produzione, confermandone di ciò la presenza, in seguito all’annuncio di lavoro pubblicato su Twitter dalla software house.

Proprio come accadde con The Witcher 3, CD Projekt Red ha confermato che verranno rilasciati dei DLC gratuiti e contenuti relativi al single player dopo il lancio ufficiale del suddetto titolo. Sempre relativo all’argomento in questione, l’azienda polacca ha rilasciato delle dichiarazioni al riguardo:

Sapevate che la produzione uscirà anche su Google Stadia?

