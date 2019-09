Utawarerumono ZAN: lunga diretta streaming per l’uscita dell’action RPG

Con Utawarerumono Zan eravammo rimasti, qualche giorno, fa con un filmato che mostrava quattro personaggi in azione: Ougi, Jachdwalt, Kiwru e Nosuri. Qualche ora fa, sul canale YouTube di NIS America, è stata pubblicata una lunga sessione live in streaming in vista dell’uscita del gioco, su PlayStation 4, il 13 settembre.

Utawarerumono ZAN: in arrivo il 13 settembre

Il gioco, già disponibile da settembre 2018 in Giappone, è un rifacimento, con meccaniche diverse, della visual novel Utawarerumono: Mask of Deception. Noi vi lasciamo al filmato qui sotto, ricordandovi che sul PlayStation Store è disponibile la versione demo.