Ghost Recon Breakpoint: il nuovo trailer live action è incentrato sull’antagonista principale

Ghost Recon Breakpoint raggiungerà gli scaffali dei negozi a partire dal 4 ottobre su PC, Xbox One e PlayStation 4, dove la Closed Beta inizierà dal 5 settembre fino all’8 dello stesso mese. Per cogliere l’occasione, Ubisoft ha pubblicato un live action trailer incentrato sul villain princiapale: Cole D. Walker.

Ghost Recon Breakpoint: vediamo la storia dell’antagonista principale

Intitolato The Pledge, il filmato pone particolare importanza sul villain principale, dove quest’ultimo ha fondato la fazione dei The Wolves, con la quale ostacolerà i Ghost. Infine, vi ricordiamo che Cole D. Walker viene interpretato da Jon Bernthal, conosciuto nella serie The Punisher e non solo. Per concludere, ecco la descrizione ufficiale del prodotto:

Gioca nei panni di un Ghost, un soldato d’elite della Special Operations Unit degli USA abbandonato dietro le linee nemiche. Disperso su Auroa, combatti per sopravvivvere contro i Lupi, ex fratelli d’armi diventati traditori. Questa volta, non c’è tempo per il briefing.

