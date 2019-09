Armello: disponibile il DLC The Dragon Clan

Da qualche ora è possibile acquistare (al momento solo su Steam) il nuovo DLC di Armello, lo strategico di League of Geeks. The Dragon Clan, questo il suo nome, arriva portando nuovi eroi, dadi, anelli e l’amuleto della rovina. Per l’occasione è stato pubblicato un video animato, che mostra, in aggiunta, delle scene di gameplay.

Armello: sono arrivati quattro nuovi eroi

Volodar, Oxana, Agniya e Nazar sono i quattro nuovi eroi giocabili, e con loro arriva anche un sistema di missioni esclusive per draghi. Il nuovo contenuto sarà presto disponibile anche su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games.