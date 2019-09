Gears 5 Recensione | Fin da quando lo abbiamo visto per la prima volta, annunciato all’E3 del 2018, per poi sentirlo discusso negli uffici e nelle redazioni di tutto il mondo in tavole rotonde e Q&A di ogni sorta, abbiamo intuito le potenzialità di Gears 5. The Coalition era chiamata a una vera e propria prova del nove, uno sforzo non da poco per divincolarsi dall’etichetta di autori del classico compitino ben fatto che era Gears of War 4: non a caso il progetto è stato affidato alle sapienti ed esperte mani di Rod Fergusson, uno che di Gears of War, in coppia con Cliff Bleszinski, ne mastica fin dalle origini tematiche della serie agli albori del nuovo millennio. Forte di una direzione creativa ben precisa e di investimenti colossali, Gears 5 si è sin da subito prefisso un obiettivo davvero ambizioso: riaffermarsi come la vera e più matura evoluzione della prima trilogia di Epic Games, facendo quel che il suo predecessore, del quale costituisce un sequel (più o meno) diretto, non è riuscito a fare. Gli accadimenti successivi al finale di quest’ultimo sono stati il pretesto perfetto per scombinare e rimescolare le carte in tavola, lasciando al team non solo la libertà di riprendere sapientemente le migliori caratteristiche di ogni titolo della serie, ma di andare anche oltre, sperimentando e innestando nella formula di gioco idee nuove e sorprendenti. Il risultato non poteva che essere uno soltanto. Se volete evitare di leggere tutto quanto e andare subito al voto, ve la faccio breve. The Coalition ha fatto il miracolo: siamo di fronte al miglior Gears of War di sempre.

La storia segue Kait alle prese con la metabolizzazione di un lutto… prima che sopraggiungano problemi ben peggiori.

Gears 5, la definitiva maturazione di una nuova generazione di eroi

Il primo sintomo di un’esperienza completamente diversa da quella di Gears of War 4 è ravvisabile quasi subito, nella modalità campagna. Se i più critici nei confronti del primo e precedente capitolo del “nuovo corso” staranno già tremando, diciamo loro di non preoccuparsi: in Gears 5 la musica è cambiata. In tutti i sensi. Avere a disposizione un director per la storia e uno, separato, per il multiplayer ha dato i suoi frutti, permettendo alla cara vecchia modalità in single player (o al massimo in co-op, locale o online) di riaffermarsi come il vero e proprio cuore pulsante dell’opera congegnata dal team di Vancouver: forte anche di un salto temporale incastrato perfettamente nella timeline della serie, la campagna di Gears 5 è poderosa e appassionante, caratterizzata da ritmi che poco o nulla hanno a che vedere con quelli a tratti sonnacchiosi e poco incisivi di tre anni fa. Non che qui non ci siano momenti un po’ più lenti, anzi: spesso e volentieri il gioco si prende tutto il tempo necessario per spiegare questo o quell’accadimento in maniera più o meno approfondita, ma quel che fa davvero la differenza è la magistrale gestione di queste pause, finalmente riempite di momenti sensati e che spesso – alleluia – tornano anche ad essere emotivamente toccanti, scavando ben più in profondità nella psicologia dei personaggi di qualche semplice scambio di battute, spesso condite di un umorismo non sempre funzionale. Uno dei pregi più grandi di Gears 5 sta nel suo smettere di campare di rendita, specie nel modo in cui tratta e approfondisce ogni membro del gruppo: tutti, peraltro, sono dotati di proporzioni anatomiche un po’ più realistiche, primo indizio visivo per rendersi conto della rinnovata umanità della storia. La scelta di mettere un po’ da parte “JD” Fenix a favore di Kait Diaz non è avvenuta a monte dell’evoluzione della trama, ma è una sua logica conseguenza: la figlia di Reyna è la vera protagonista, per ragioni sensate e che non solo toccano le corde giuste, ma riescono ad avere anche un’influenza positiva su tutto il resto del cast. Per dirne una, riusciamo a capire meglio le difficoltà di JD stesso nel vivere all’ombra dei suoi leggendari genitori; vediamo Del Walker sotto una luce diversa, permettendogli di uscire dall’anonimato; facciamo la conoscenza di nuovi comprimari dai tratti molto meglio definiti. Complice anche una Kait che funge da perfetto collante per ogni vicenda e sulla quale vogliamo dirvi il meno possibile per evitare spoiler, la “nuova generazione” di COG vive in Gears 5 i suoi momenti migliori, riuscendo – con tre anni di ritardo – a non far rimpiangere più Marcus Fenix e compagni ed anzi raccogliendone finalmente il testimone.

Nel secondo atto, insieme a Del, è possibile esplorare un enorme lago ghiacciato e la valle circostante: una mappa di dimensioni molto più grandi rispetto al passato.

Le sorprese, nella storia di Gears 5, non si esauriscono certo qui. A personaggi finalmente più “forti” e una narrativa gestita in maniera pressoché perfetta in ogni situazione, il team è riuscito a unire diverse novità strutturali, fra cui una occasionale netta apertura delle mappe, che, specie in determinati atti, permettono di esplorare zone di ampio respiro: nell’atto 2, per esempio, si ha a disposizione un’intera valle tra i ghiacci, liberamente navigabile da cima a fondo a bordo di uno skiff improvvisato, con tanto di enorme vela per gestirne i movimenti. In questa lunga parentesi della storia principale, Gears 5 ci offre la possibilità di svolgere persino qualche missione secondaria, legata all’esplorazione di diversi avamposti, e invoglia all’esplorazione, spesso finalizzata alla ricerca e al recupero dei componenti necessari per potenziare Jack. Anche il fido bot personale dei Gears ha subito un’evoluzione drastica, legata all’implementazione di abilità sbloccabili e migliorabili recuperando le suddette parti, abilità che, specie alle difficoltà più elevate, sono indispensabili per cavarsela in determinati passaggi e tavolta addirittura necessarie, in modo da non morire crivellati dai colpi di una squadra di cecchini, asfissiati da un gas velenoso e così via. Si va da uno scudo che fornisce armatura extra alla temporanea invisibilità per l’intera squadra, passando per la possibilità di stordire, accecare o danneggiare in vari modi i nemici di turno. Oltre alle abilità attive, anche quelle passive sono indispensabili: potenziare lo scudo o l’invisibilità del robottino, nelle fasi più avanzate e soprattutto se si gioca in solitaria, è di vitale importanza per avere maggiori chance di farsi rianimare o, per esempio, di venire tratti in salvo dalla pancia di uno Snatcher. Simili elementi ruolistici, ormai irrinunciabili in un’esperienza del genere, introducono per la prima volta nella serie una sorta di sistema di progressione, che non è nemmeno troppo lineare: molti componenti, infatti, sono mancabili se non si esplora da cima a fondo e se non si completano determinati obiettivi secondari. Anche nelle fasi più aperte il gioco non lascia mai troppa libertà, dimostrando di saper alternare le fasi d’azione, di esplorazione e gli intermezzi legati alla storia con un’intelligenza che non ci saremmo mai aspettati, azzeccando persino la struttura “a matriosca” di alcune zone della mappa circoscritte negli scenari più grandi, spesso circolari e ben studiate.

Alcuni effetti di luce sono obiettivamente incredibili su PC, anche senza ray tracing.

Il solito gunplay di sempre… con qualcosa in più

Raschiando la superficie e dando uno sguardo al gameplay e al gunplay veri e propri, ci si rende conto che Gears 5 ha fatto passi da gigante anche nell’ambito che da sempre ha reso la serie così popolare. Le animazioni, in primo luogo, sono state riviste e sono ora un po’ più veloci e dinamiche: la corsa, lo scavalcamento, persino i movimenti ai comandi delle armi pesanti, tutto è meno ingessato rispetto al passato. Le sparatorie, di conseguenza, ne hanno tratto enormi benefici. Pian piano, nel corso del tempo, Gears of War è riuscito a slegarsi dalla definizione di cover shooter che lo caratterizzava in origine, e il quinto capitolo è la massima espressione di una filosofia che si lega anche ad altri elementi: a una rinnovata capacità tattica, decisionale e di movimento, alle abilità – fondamentali – da usare sul campo per salvare la pelle, ed anche, in misura maggiore, al level design. Quest’ultimo permette diverse interazioni ambientali, a tratti sorprendenti: se il terreno di combattimento è un lago ghiacciato possiamo tirare granate o sparare colpi esplosivi per far cadere i nemici in acqua, facendoli affogare. In molti casi possiamo spostare elementi dello scenario per creare coperture improvvisate in modo da ribaltare a nostro favore situazioni complicate, o possiamo cavarcela contro grossi gruppi di nemici (DeeBee dormienti, per esempio) eliminandoli silenziosamente e decidendo noi in prima persona quando cominciare lo scontro. Azione a parte, in diversi casi avremo poi a che fare con i soliti momenti comici, a tratti surreali, dei quali l’essere costretti a combattere in un teatro con tanto di musica a tutto volume non è neanche il più esagerato. Simili siparietti non sono più la caricatura di loro stessi, né tantomeno l’anima della festa di una storia caratterizzata da toni più drammatici, a tratti quasi nichilisti: man mano che si prosegue ci si rende conto di questo contrasto agrodolce, riscoprendo emozioni ormai quasi sopite e risalenti ai migliori momenti di Gears 2 e 3, in un’alchimia che al classico effetto nostalgia a cui Gears 4 si era spesso e volentieri limitato aggiunge anche la volontà di passare oltre, di scoprire quel che verrà. E questa, credeteci, è una sensazione bellissima. Gears 5 riesce a offrire molto di più, mettendo in fila un colpo di scena dopo l’altro e giungendo ai titoli di coda con una potenza inaudita: riuscire a rimanere indifferenti di fronte a una simile forza espressiva – e di nuovo, non vi diciamo nulla – è pressoché impossibile.

Rimane qualcosa che non abbiamo detto, oltre – ovviamente – alla blindatissima trama? Beh, sappiate che lo skiff visto nell’atto due non è l’unico veicolo utilizzabile: nel corso della campagna è possibile prendere il controllo anche di esoscheletri armati e torrette di ogni tipo, trasportabili alla bisogna. Il senso di onnipotenza che si prova al controllo di un Silverback, per esempio, è incredibile, ma è solo l’inizio: anche a piedi, gli sviluppatori hanno congegnato nuovi modi per spingere il gameplay di Gears verso direzioni finora inedite, ad esempio introducendo diverse armi melée fra cui la mazza Breaker, devastante a corta distanza, anche se davvero efficace solo contro larve, droni dello sciame e poche altre tipologie di nemici poco corazzati. Un’altra novità, stavolta fra le armi pesanti, è il criocannone, che però nella storia non convince appieno e che potrebbe trovare un suo senso di esistere solamente in determinate modalità cooperative o competitive.

In qualche caso è necessario proteggere Jack per evitargli una brutta sorte…

Gears 5 ha un multiplayer solido e corposo

Se la storia è destinata a rimanere solida e immutabile nel tempo, il multiplayer di Gears 5 è invece una componente di ben più difficile valutazione, passabile di un’evoluzione che noi stessi accompagneremo nei prossimi mesi. In questi giorni ci è stato parecchio difficile trovare dei match ai quali partecipare, complice un sistema di matchmaking ancora in fase di rodaggio e che probabilmente diventerà pienamente funzionante solo tra domani e dopodomani, quando i server verranno aperti ai possessori del Game Pass. Per ora, quindi, ci siamo limitati a qualche partita in modalità Versus perlopiù contro i bot controllati dall’IA, ben consci di aver tastato soltanto la superficie di una componente che pure Fergusson e compagni ritengono fondamentale. Quanto abbiamo avuto modo di vedere, però, ci ha convinto: come avevamo già notato nei primi contatti con il gioco, all’E3 e alla Gamescom, il team sembra essere riuscito a trovare la perfetta quadratura per far funzionare tutto a dovere. Il sistema “a carte” non è stato rimosso, ma fortemente ridimensionato, in favore di una progressione più chiara e snella, legata a sblocchi specifici per ogni classe, oltre che a bonus di rarità leggendaria ed epica ottenibili ai gradi più elevati. Le poche partite svolte ci hanno fatto scoprire alcune delle mappe del gioco, disegnate con la solita struttura geometrica e con qualche idea di design supplementare: una, ad esempio, era contraddistinta da dei letali raggi laser che presidiavano il “ponte” centrale e che di tanto in tanto si attivavano, limitando il passaggio incontrollato da una parte all’altra della mappa e obbligando a furiose battaglie per il controllo della zona superiore, con la possibilità di sfruttare un paio di passaggi sgombri da trappole solo in quella sottostante. In generale, assommando le mappe finora provate a quelle che avevamo visto in precedenza e nella beta, ci siamo fatti un’idea piuttosto convincente della direzione in cui il multiplayer di Gears 5 andrà nei prossimi mesi, staccandosi in maniera netta dalla campagna e puntando alla competizione e ai tornei. Un destino simile potrebbe essere riservato anche a Fuga, nonostante la sua atipicità: dal nostro punto di vista possiamo comunque confermare che, in ogni caso, si tratta di una modalità che nel suo complesso funziona, specie nella sua malleabilità, che permette la creazione di mappe dallo scheletro differente e in generale un livello di personalizzazione mai visto nella serie. Fuga è un esperimento, un’aggiunta interessante al comparto cooperativo di Gears 5, che nei prossimi mesi dovrebbe evolversi a dismisura, anche con il contributo della community, a cui potrebbe essere affidato il compito di votare le mappe più interessanti. La modalità Orda, infine, è rimasta perlopiù legata alle origini ed è quanto di più classico ci si potrebbe aspettare dal multiplayer di Gears of War: a conti fatti – come sempre – rappresenta una sorta di estensione della classica esperienza single player. Anche qui, il sistema a livelli (da Principiante all’impossibile Maestro) e le rank online faranno il resto, garantendo una longevità pressoché indefinita, specie per i palati dei più irriducibili appassionati del comparto online.

Le ambientazioni più claustrofobiche non sono sparite, tutt’altro: fungono spesso da collante fra una zona e l’altra ed ospitano alcune sequenze chiave della trama.

Nota a margine, che poi margine non è, vista l’importanza del tema che stiamo per affrontare. Ci tocca fare un clamoroso dietrofront nell’analisi legata al comparto tecnico, che, melle precedenti “uscite”, non ci aveva particolarmente impressionato: a giugno, nella prova losangelina, e ad agosto, in quella teutonica, avevamo giudicato Gears 5 come una “semplice” evoluzione tecnica di Gears 4, ingannati da prove del solo multiplayer e forse su configurazioni nemmeno così irresistibili. Una volta messe le mani sul prodotto finale, giocato sia su PC ai massimi dettagli possibili (con una 2080 Ti) che su Xbox One X, abbiamo però dovuto ricrederci. Le immagini parlano da sole: sotto il profilo visivo e artistico, specie nella varietà di ambientazioni proposte, il risultato che Gears 5 è riuscito a raggiungere è incredibile, a tratti, in determinate ambientazioni e grazie alla massiccia attivazione di filtri visivi di post-processing, da far cadere la mascella. È un’evoluzione, sì, ma un’evoluzione che spinge ai massimi termini le possibilità dell’Unreal Engine, da sempre restio ad aprirsi a scenari più ampi (come quelli innevati del secondo atto) senza perdite di dettagli o di qualità generale. Ebbene, ci eravamo sbagliati: a The Coalition il miracolo è riuscito. E non solo in questo caso.

C’è poco da girarci attorno, e ci auguriamo di essere riusciti a farvelo capire anche senza dirvi una parola che è una sulla trama: Gears 5 è davvero il miglior Gears of War di sempre, come accennavamo in apertura. Rod Fergusson e i ragazzi di The Coalition hanno tirato fuori un’opera mastodontica, un capolavoro di tecnica, di game design e di narrativa che quasi non ha difetti. Anzi, a questo punto vogliamo lanciarvi un guanto di sfida: i difetti, microscopici, semmai ce ne sono, divertitevi a cercarli anche voi. A meno di non impugnare la lente di ingrandimento e guardare il pelo nell’uovo sarà molto difficile trovarne, perché Gears 5 è non solo due videogiochi in uno (quattro, se scorporiamo in tre il multiplayer), ma è anche e soprattutto il videogioco che voleva essere, e a posteriori riesce persino a far sembrare il suo predecessore una pallida imitazione. Sotto il tetto di Microsoft è finalmente nata (o meglio, sbocciata) una nuova generazione di eroi e leggende, destinata ad accompagnarci per molti anni a venire.