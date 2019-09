Control: un leak svela un probabile DLC in arrivo

Remedy potrebbe essere al lavoro su un DLC per Control. Il leak proviene da un video pubblicato su YouTube, dove l’autore è riuscito ad accedere al menù di debug del gioco, che anticiperebbe il probabile contenuto aggiuntivo.

Control: un DLC per Helen Marshall?

Stando al video, disponibile in calce alla notizia, al minuto 5:19 emergono una serie di missioni disponibili all’interno del gioco. Una di queste però non esiste: la stringa è St01_MM_04_Marshall_START_Plus_PS4_SM15_Dlc e chiarisce due punti importanti. Il primo è che effettivamente potrebbe esistere un contenuto aggiuntivo, il secondo invece è che avrebbe come protagonista Helen Marshall, Head of Operation del FBC di Control. Chiaramente al momento è tutto da prendere con le pinze, ma vi aggiorneremo non appena ci saranno novità importanti in merito.

