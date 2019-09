Dragon’s Dogma: per Capcom è una IP Importante, novità in arrivo?

Dragon’s Dogma non ha mai avuto molta fortuna a livello di audience. La serie è infatti rimasta limitata ai fan che hanno avuto la voglia di scoprire il tipo di gioco e quelli che poi si sono affezionati al franchise. Nonostante ciò, per Capcom l’IP resta davvero importante e probabilmente, in futuro, avremo un altro capitolo tra le mani.

Dragon’s Dogma: Capcom prepara il ritorno?

Interrogato dai colleghi di IGN US, Hideaki Itsuno (director del primo capitolo) ha infatti dichiarato che al momento non può dire di più, se non che l’IP rappresenta qualcosa di importante per Capcom. Dichiarazioni solo di facciata? Oppure qualcosa bolle in pentola e Itsuno non può pubblicamente rivelare nulla? Con la prossima generazione di console alle porte, forse un ritorno della serie potrebbe essere davvero molto, molto probabile.