Code Vein: un nuovo boss svelato tramite un trailer

Oltre alla demo pubblicata nella giornata di ieri, c’è un’altra novità per i fan di Code Vein. Il nuovo action RPG di casa Bandai Namco, infatti, è protagonista del reveal di un nuovo boss. Reveal che è avvenuto con un brevissimo trailer, che però basta e avanza per mettere in moto la macchina dell’hype.

Code Vein: il trailer del Insatiable Despot

Traducibile come Insaziabile Deposta, il nuovo boss è un mostro furente, che scaglia attacchi contro il giocatore a non finire. Non c’è modo di fermarlo, se non ovviamente quello di abbatterlo: non si può, in sintesi, scendere a patti. Il filmato, della durata di una trentina di secondi, è disponibile in calce alla notizia. Fateci sapere cosa ne pensate, magari lasciando un commento a questa notizia.