Spawn: un nuovo videogioco è possibile

Un nuovo videogioco di Spawn non è utopia. A svelarlo è Todd McFarlane, creatore della serie che sta per ricevere anche un film, in una intervista pubblicata online e realizzata da Comicbook.com. Ovviamente deve però accadere tutto a determinate condizioni.

Spawn: ecco di cosa c’è bisogno per un suo ritorno

Spawn manca dalle scene dei videogiochi oramai dal lontano 2003, quando debuttò l’ultimo titolo per PlayStation 2. McFarlane però non si tira indietro: un altro titolo per console e PC è davvero possibile. È sufficiente, come dice lui, che qualcuno bussi alla sua porta per realizzarlo. Ora non resta che attendere che qualcuno si faccia avanti: voi vedreste un determinato sviluppatore dare il via ai lavori rispetto ad altri?