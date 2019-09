Plants vs Zombies Battle for Neighborville: ecco il primo gameplay trailer

Nelle ultime ore, finalmente i giocatori hanno potuto dare un primo sguardo a Plants vs Zombies Battle for the Neighborville. Ebbene, veniamo a conoscenza di nuovi eroi relative alle fazioni delle Piante e Zombi, le quali potranno essere utilizzati dal giocatore in base al proprio stile di gioco, dato che ognuno di essi possiederà delle abilità peculiari. Inoltre, svelate alcune regioni, dove al loro interno si svolgeranno degli scontri e non solo.

Plants vs Zombies Battle for the Neighborville

Come se non bastasse, nel gameplay trailer sono state mostrate le principali modalità di gioco. Inoltre, confermata la possibilità di esplorare l’intera Neighborville, grazie alla quale i giocatori potranno scovare diversi segreti e tesori. In seguito alla pubblicazione del gameplay trailer, siamo venuti a conoscenza della data di lancio dell’opera: 18 ottobre su PC, Xbox One e PlayStation 4.

In aggiunta, è stata annunciata la Founder’s Edition, la quale sara venduta al prezzo di 39,99€, che però verrà scontata ai giocatori Vicini Fondatori. Ecco cosa conterrà:

Ricompense Founder esclusive per le prime quattro settimane effettuando l’accesso ogni settimana

Un prezzo speciale Founder di 29,99 €

Un canale Discord dedicato in cui i Vicini Fondatori possono condividere idee con il nostro team di sviluppo

Aggiornamenti sulle uscite settimanali con i post di Notizie da Neighborville e la diretta streaming settimanale degli sviluppatori PvZ In diretta da Neighborville;

La possibilità di importare i progressi nel gioco completo al lancio.

