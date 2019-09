The Legend of Bum-bo: il prequel di The Binding of Isaac arriva a novembre

The Legend of Bum-bo, il prequel di The Binding of Isaac, ha finalmente una data di uscita. L’ha annunciata Edmund McMillen, creatore del franchise originale, tramite un post lanciato su Twitter nelle ultime ore del pomeriggio italiano.

The Legend of Bum-bo: data di uscita e trailer

Il gioco arriverà il 12 novembre su Steam. Si tratta di un puzzle game con elementi rogue like e sarà disponibile anche su iOS e Android in un secondo momento. McMillen ha dichiarato di aver preso ispirazione da alcuni giochi molto simili, come ad esempio Slay the Spire e Dicey Dungeons. Vi lasciamo al trailer che annunciata la data di uscita, disponibile in calce alla notizia.

