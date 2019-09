Astral Chain: in Giappone non va oltre la seconda posizione della classifica vendite

Rispetto a quanto accaduto nel Regno Unito, Astral Chain non è riuscito a conquistare il podio di gioco più venduto della scorsa settimana. L’esclusiva Nintendo Switch, infatti, si è dovuta classificare seconda, suscitando non poco stupore leggendo la classifica vendite del Sol Levante.

Astral Chain: medaglia d’oro mancata per mille copie

Il gioco di casa PlatinumGames ha venduto circa 32.000 copie. Il primo titolo in classifica, Azure Lane: Crosswave è però riuscito in una performance migliore, anche se non di molto. Lo scarto tra i due nuovi software infatti è di circa mille copie, con la medaglia d’oro della settimana che è riuscita a vendere più di 33.000 copie. Un secondo posto che lascia l’amaro in bocca al team di sviluppo capitanato da Kamiya, anche se siamo sicuri ci sia molta soddisfazione per come critica e pubblico hanno recepito il suo nuovo action game.