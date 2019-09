Luigi’s Mansion 3: svelata la nuova modalità multiplayer

Durante il Nintendo Direct Italia è stata svelata la nuova modalità multiplayer di Luigi’s Mansion 3. La modalità metterà il team di Luigi contro i Gommiluigi.

Chiamata Giochi Paranormali, la nuova modalità è studiata per mettere davanti due squadre di giocatori, anche offline, fino ad un massimo di un 4 vs 4. Non è ancora chiaro se sarà disponibile al lancio del gioco, ovvero il 31 ottobre 2019, oppure più avanti. Vi aggiorneremo non appena ci saranno i dettagli ufficiali e più chiari in merito.