Return of the Obra Dinn: annunciato l’arrivo su Switch

Return of the Obra Dinn si prepara ad arrivare su Nintendo Switch. L’annuncio è stato diramato durante il Nintendo Direct attualmente in corso in diretta streaming su Internet.

Il gioco arriverà sulla piattaforma ibrida della casa di Kyoto a partire dall’autunno 2019. Al momento non è ancora stata comunicata una data di uscita, ma vi aggiorneremo non appena ci saranno nuovi dettagli ufficiali in merito.