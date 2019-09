Annuciato Super Kirby Clash

Durante il Nintendo Direct, il colosso nipponico ha annunciato ufficialmente Super Kirby Clash. Ebbene, i giocatori possono ammirare la produzione del colosso nipponico, dove nella produzione sarà possibile giocare in solo o tramite in cooperativa con i propri amici. Come se non bastasse, l’opera è disponibile a partire da oggi in esclusiva su Nintendo Switch. Siete felici dell’annuncio? Fateci sapere le vostre opinioni nei commenti. Seguiteci per non perdere le ultime novità direttamente dal Nintendo Direct.